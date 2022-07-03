В Новосибирске мужчина нарисовал свастику на машинах

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске жители одного из домов в Заельцовском районе нашли мужчину, рисующего свастику на машинах. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54».
- Человек с собачкой, прогуливаясь, рисует немецкую свастику на машинах. Охранник зафиксировал. Мужчина делает это намеренно и не в первый раз, - сообщают подписчики группы.
По словам новосибирцев, они написали жалобу участковому.
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