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Общество3 июля 2022 4:15

В Новосибирске мужчина нарисовал свастику на машинах

Очевидцы уверяют, что это не в первый раз
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске жители одного из домов в Заельцовском районе нашли мужчину, рисующего свастику на машинах. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54».

- Человек с собачкой, прогуливаясь, рисует немецкую свастику на машинах. Охранник зафиксировал. Мужчина делает это намеренно и не в первый раз, - сообщают подписчики группы.

По словам новосибирцев, они написали жалобу участковому.

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