В Новосибирской области коронавирус диагностировали еще у 52 человек

В Новосибирской области коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 52 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 52 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 260 264 случая коронавируса, в том числе у 38 747 детей.
— Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе ковид унес жизни 5 686 человек, — сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.
В больницах города и области с диагнозом covid-19 и подозрением на него сейчас находятся 396 человек, в том числе — 4 ребенка.
В реанимации лежат 32 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 3 человека.
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