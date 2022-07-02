В Новосибирской области коронавирус диагностировали еще у 52 человек

В Новосибирской области коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 52 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 52 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 260 264 случая коронавируса, в том числе у 38 747 детей.

— Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе ковид унес жизни 5 686 человек, — сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.

В больницах города и области с диагнозом covid-19 и подозрением на него сейчас находятся 396 человек, в том числе — 4 ребенка.

В реанимации лежат 32 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 3 человека.

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