В Новосибирске экстренно сел самолет Южно-Сахалинск-Москва

В Новосибирске экстренно приземлился самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Москву. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске экстренно приземлился самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Москву. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Инцидент случился около восьми вечера в субботу, 2 июля.

— Самолет сел к нам на запасной аэродром. Одному из пассажиров — мужчине 40-ка лет — стало плохо. По предварительным данным, у него случился инсульт, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Мужчину передали в руки прибывшим медикам. А борт продолжил свое движение далее по маршруту, в аэропорт Шереметьево.

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