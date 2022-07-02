В Новосибирском зоопарке у пингвинов появилось двое малышей

Малыши появились у двух пар пингвинов. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Малыши появились у двух пар пингвинов.

— Первый малыш вылупился 2 мая от пары Тути и Ковальски, весом 74 грамма, второй 6 мая от пары Руби и Зои и весил 88 грамма, — рассказали в зоопарке. — Сейчас пингвины весят уже за 2 кг. и едят маленьких рыбок с головой и плавниками.

Сейчас малышей уже можно увидеть во взрослом вольере. Иногда они прячутся в норе, но чаще все-таки предпочитают заниматься исследованием этого мира снаружи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирском зоопарке родились четверо детенышей у гудзонских волчат. Сейчас им уже около двух месяцев.

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