В Новосибирской области выросла смертность от употребления наркотиков

В Новосибирской области за последние несколько лет выросла смертность от употребления наркотиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области за последние несколько лет выросла смертность от употребления наркотиков. Однако в целом число официально зарегистрированных больных наркоманией за последние десять лет сильно сократилось.

— В 2021 году в Новосибирской области зарегистрировано 480 случаев летального исхода от употребления наркотических средств: 183 из них — от применения кодеина и морфина, 146 — опия, 61 — метадона. При этом в 2020 году число смертельных случаев, причиной которых стали наркотики, составило 175, — цитирует региональный минздрав издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

При этом в минздраве отметили, что связаны такие данные не с резким ростом наркомании, а с увеличением количества проводимых исследований.

При этом, число официально зарегистрированных больных наркоманией за последние 10 лет заметно сократилось. По данным Новосибирского областного клинического наркодиспансера, если 10 лет назад их число составляло примерно 20 тысяч, то сейчас 4 141.

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