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Происшествия1 июля 2022 21:57

В Новосибирске возбудили шесть дел против фирм-однодневок

Такие фирмы часто используются в качестве транзитного звена при перемещении денег за рубеж
Галина СИМОНОВА
В 2022 году сотрудники Новосибирской таможни возбудили шесть дел против директоров фирм-однодневок.

В 2022 году сотрудники Новосибирской таможни возбудили шесть дел против директоров фирм-однодневок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году сотрудники Новосибирской таможни возбудили шесть дел против директоров фирм-однодневок. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— Директора так называемых фирм-однодневок предоставляли для их создания свои паспорта третьим лицам за денежное вознаграждение. На одного из фигурантов было открыто сразу четыре такие фирмы. Таможенники установили, что прямого участия в деятельности организаций номинальные руководители не принимали, но их действия наказываются законом, — пояснили в таможенном управлении.

В управлении также отметили, что такие фирмы часто используются в качестве транзитного звена при перемещении денег за рубеж. А также для контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Согласно санкциям статьи 173. 2 УК РФ, по которой были возбуждены дела против руководителей фирм, им грозит штраф или исправительные работы до двух лет.

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