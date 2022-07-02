В Новосибирске суд оштрафовал экс-директора ИГД СО РАН за мошенничество

Суд назначил всем троим обвиняемым наказание в виде штрафа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд вынес решение по делу экс-руководителя Института горного дела Сибирского отделения РАН Андрея Кондратенко. Напомним, против него в 2020 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 2, 5 миллиона рублей.

По данным следствия, он вместе со своими коллегами заключал фиктивные договоры о проведении исследовательских работ.

Суд назначил всем троим обвиняемым наказание в виде штрафа, взыскав с них 688 715 рублей. Кондратенко должен будет выплатить 250 тысяч из суммы, а его коллеги по 200.

Впрочем, пока что приговор еще не вступил в законную силу и его могут обжаловать.

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