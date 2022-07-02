В Новосибирске суд оштрафовал экс-директора ИГД СО РАН за мошенничество

Суд назначил всем троим обвиняемым наказание в виде штрафа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске суд вынес решение по делу экс-руководителя Института горного дела Сибирского отделения РАН Андрея Кондратенко. Напомним, против него в 2020 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 2, 5 миллиона рублей.
По данным следствия, он вместе со своими коллегами заключал фиктивные договоры о проведении исследовательских работ.
Суд назначил всем троим обвиняемым наказание в виде штрафа, взыскав с них 688 715 рублей. Кондратенко должен будет выплатить 250 тысяч из суммы, а его коллеги по 200.
Впрочем, пока что приговор еще не вступил в законную силу и его могут обжаловать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер