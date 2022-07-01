Суд оштрафовал новосибирскую предпринимательницу за продажу кепок ХК «Сибирь»

В Новосибирске суд вынес вердикт по иску хоккейного клуба «Сибирь» к местной предпринимательнице. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

В Новосибирске суд вынес вердикт по иску хоккейного клуба «Сибирь» к местной предпринимательнице. Напомним, клуб обвинял бизнесвумен в нарушении авторских прав: она продавала кепки с фирменной символикой хоккеистов.

— Исковые требования Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» удовлетворены частично, — сообщили в Ленинском районном суде.

С женщины взыскали компенсацию в 20 тысяч рублей за нарушение имущественных прав, а также судебные издержки в размере стоимости приобретенного у нее товара — 800 рублей. Оплатить сибирячке пришлось также госпошлины в размере 1760 рублей и почтовые расходы в 84 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ХК «Сибирь» подал иск в суд на новосибирскую бизнесменшу за плагиат фирменной снежинки

Клуб оценил ущерб в 52 тысячи рублей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber