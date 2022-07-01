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Общество1 июля 2022 15:12

Суд оштрафовал новосибирскую предпринимательницу за продажу кепок ХК «Сибирь»

Иск подал сам хоккейный клуб
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске суд вынес вердикт по иску хоккейного клуба «Сибирь» к местной предпринимательнице. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

В Новосибирске суд вынес вердикт по иску хоккейного клуба «Сибирь» к местной предпринимательнице. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

В Новосибирске суд вынес вердикт по иску хоккейного клуба «Сибирь» к местной предпринимательнице. Напомним, клуб обвинял бизнесвумен в нарушении авторских прав: она продавала кепки с фирменной символикой хоккеистов.

— Исковые требования Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» удовлетворены частично, — сообщили в Ленинском районном суде.

С женщины взыскали компенсацию в 20 тысяч рублей за нарушение имущественных прав, а также судебные издержки в размере стоимости приобретенного у нее товара — 800 рублей. Оплатить сибирячке пришлось также госпошлины в размере 1760 рублей и почтовые расходы в 84 рубля.

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