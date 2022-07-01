В Новосибирской области родился ребенок с неопределенным полом

Ребенок с неопределенным полом родился в Новосибирской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ребенок с неопределенным полом появился на свет в Новосибирской области. Об этом уникальном случае рассказали КП-Новосибирск в Минздраве.

- Ребенок с неопределенным полом родился в 2018 году. Это единственный случай за последние 20 лет, - сообщили КП-Новосибирск в Министерстве здравоохранения НСО.

Неопределенный пол подразумевает под собой наличие признаков обоих полов. Причина в аномалии половых хромосом, из-за которой невозможно определить, мальчик это или девочка.

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