В Новосибирской области родился ребенок с неопределенным полом

Ребенок с неопределенным полом родился в Новосибирской области.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ребенок с неопределенным полом появился на свет в Новосибирской области. Об этом уникальном случае рассказали КП-Новосибирск в Минздраве.
- Ребенок с неопределенным полом родился в 2018 году. Это единственный случай за последние 20 лет, - сообщили КП-Новосибирск в Министерстве здравоохранения НСО.
Неопределенный пол подразумевает под собой наличие признаков обоих полов. Причина в аномалии половых хромосом, из-за которой невозможно определить, мальчик это или девочка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер