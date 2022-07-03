В Новосибирске водители иномарок отсудили 330 тысяч с городской больницы

Тополь упал на машины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске водитель иномарки отсудил деньги с городской больницы. На их машины рухнул старый тополь. Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра. Пострадавшие уверены – это вина больницы.

- У тополя на месте слома наблюдаются признаки стволовой гнили. Данный тополь не менее 5 лет являлся аварийным деревом, так как потерял устойчивость из-за снижения механической прочности древесины ствола, вследствие развития гнили, - говорится на сайте Центрального районного суда.

Служители Фемиды обязали городскую больницу выплатить пострадавшим 330 432 тысячи рублей.

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