Алтайская сеть «Киномир» может закрыть часть кинозалов

Алтайская сеть «Киномир» сообщила о возможном закрытии части своих кинозалов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители алтайской сети «Киномир» предупредили, что могут закрыть часть своих кинотеатров. Это связано с нехваткой зрителей и фильмов, пишет Amic.

- Кинотеатрам очень не хватает зрителей и фильмов, на которых строится и строилась вся система кинопроката, строилась и наша сеть кинотеатров, - объяснили в «Киномире».

Его представители отметили, что все больше кинотеатров закрывают в России. Поэтому исключать подобный исход они не могут.

Кстати, зрители «Киномира» не увидят заграничные кинокартины. Речь идет о мультфильме «Я краснею», фильмах «Мир Юрского периода: Господство» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а также некоторых других работах.

- Устраивать нелегальные показы мы не собираемся, - заявили в алтайской сети кинотеатров.

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