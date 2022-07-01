В Новосибирске на дороге перед автобусом провалился асфальт. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на проезжей части Оловозаводской улицы провалился асфальт. В открытый «портал» чуть не угодил автобус с пассажирами. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– Посреди дороги прямо перед автобусом № 43 произошло обрушение. Водитель вовремя среагировал, – рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что глубокая дыра появилась рядом с канализационным люком.

По словам горожан, опасное место на дороге огородили.

Ситуация новосибирцев не удивила. Они написали, что такие «порталы» постоянно появляются на дорогах города.

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