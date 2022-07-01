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Общество30 июня 2022 23:03

Завкафедры НГУАДИ рассказал, как улучшить внешний вид Новосибирска

В университете прорабатывают возможные варианты решения проблем благоустройства города
Галина СИМОНОВА
Новосибирцев очень волнует крайне близкое расстояние детских площадок от парковок.

Новосибирцев очень волнует крайне близкое расстояние детских площадок от парковок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заведующий кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин рассказал о проблемах с благоустройством дворов в Новосибирске.

— Сейчас есть несколько проблем, связанных с благоустройством дворов на территориях старого жилого фонда. Среди них проблема ограждений. Многие жители домов хотят создать себе закрытое благоустроенное пространство. Их можно понять, однако, для города это большая проблема. Порой, в попытках срезать маршрут, человек натыкается на ограждение и ему приходится его обходить в два раза дольше, — рассказал изданию Горсайт декан НГУАДИ.

Эксперт также отметил, что помимо закрытых территорий новосибирцев очень волнуют такие проблемы как площадки для выгула собак и крайне близкое расстояние детских площадок от парковок. А также тепловые и канализационные сети под землей, к которым для ремонта бывает проблематично получить доступ.

В НГУАДИ считают, что повлиять на благоустройство города в лучшую сторону можно если перейти от благоустройства больших общественных пространств к территориям совместного доступа и единой системе пешеходных связей. Помочь в этом может функциональное зонирование.

— Сложность в этом вопросе могут создать кадастровые границы жилья. Поскольку по закону там нельзя размещать территории общественного пользования без согласия абсолютно всех жителей дома. И мы в нашем университете сейчас заняты поиском таких мест в Новосибирске, где будет возможность воплотить такую задумку в жизнь, — пояснил Григорий Ерохин.

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