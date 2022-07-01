Завкафедры НГУАДИ рассказал, как улучшить внешний вид Новосибирска

Новосибирцев очень волнует крайне близкое расстояние детских площадок от парковок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заведующий кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин рассказал о проблемах с благоустройством дворов в Новосибирске.

— Сейчас есть несколько проблем, связанных с благоустройством дворов на территориях старого жилого фонда. Среди них проблема ограждений. Многие жители домов хотят создать себе закрытое благоустроенное пространство. Их можно понять, однако, для города это большая проблема. Порой, в попытках срезать маршрут, человек натыкается на ограждение и ему приходится его обходить в два раза дольше, — рассказал изданию Горсайт декан НГУАДИ.

Эксперт также отметил, что помимо закрытых территорий новосибирцев очень волнуют такие проблемы как площадки для выгула собак и крайне близкое расстояние детских площадок от парковок. А также тепловые и канализационные сети под землей, к которым для ремонта бывает проблематично получить доступ.

В НГУАДИ считают, что повлиять на благоустройство города в лучшую сторону можно если перейти от благоустройства больших общественных пространств к территориям совместного доступа и единой системе пешеходных связей. Помочь в этом может функциональное зонирование.

— Сложность в этом вопросе могут создать кадастровые границы жилья. Поскольку по закону там нельзя размещать территории общественного пользования без согласия абсолютно всех жителей дома. И мы в нашем университете сейчас заняты поиском таких мест в Новосибирске, где будет возможность воплотить такую задумку в жизнь, — пояснил Григорий Ерохин.

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