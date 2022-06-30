В Новосибирске «Ниссан» сбил 6-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

В Новосибирске в Заельцовском парке иномарка сбила ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске в Заельцовском парке иномарка сбила ребенка. ДТП случилось вечером в четверг, 30 июня.
— В семь часов вечера, 40-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» ехал по СНТ «Северный садовод» и напротив дома № 122, сбил 6-летнюю девочку, перебегавшую дорогу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД.
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