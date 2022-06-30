В Новосибирской области IT-специалисты начали заселяться в квартиры, купленные по льготной ипотеке. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области первые IT-специалисты уже готовятся заселиться в квартиры, купленные по льготной ипотеке. За 1,5 месяца с начала запуска программы льготного кредитования в регионе заявку на ипотеку подали 380 сотрудников этой сферы. 272 из них уже одобрили, а в 46 случаях заключили кредитный договор.

— Льготная ипотека для специалистов отрасли — одна из самых востребованных мер поддержки. Она доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учетом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна, — подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

Напомним, для IT-специалистов предусмотрена ипотека по сниженной ставки до 5% годовых. Такая мера поддержки стартовала по поручению Президента страны. Претендовать на такую ипотеку могут сотрудники IT-сферы, являющиеся гражданами России в возрасте от 22 до 44 лет, с зарплатой от 150 тысяч рублей. Сумма кредита не должна превышать 18 миллионов рублей, а минимальный первоначальный взнос должен составить 15%. Взять кредит можно максимум на 30 лет под максимальную ставку в 5% годовых. Подать заявку желающие смогут до конца 2024 года.

Кстати, это не единственная мера поддержки IT-специалистов, ставшая популярной у сибиряков. Еще одним востребованным нововведением стала отсрочка от армии для работников данной сферы. Так, в Новосибирской области воспользоваться этой мерой поддержки решили уже более 300 человек. Средний возраст специалистов, претендующих на отсрочку, – 24 года, стаж работы – около 2 лет.

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