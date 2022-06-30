На карты 2ГИС нанесли вольеры животных новосибирского зоопарка

Вольеры животных новосибирского зоопарка нанесли на карты 2ГИС. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вольеры животных новосибирского зоопарка имени Шило появились на картах 2ГИС. В этом можно удостовериться, зайдя на сайт картографической компании.

Для начала в поисковике нужно ввести название зоопарка. После этого откроется детальный план территории. Если навести курсор на значок клетки, то появится окошко с указанием того или иного животного.

Вот так это выглядит на картах. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk

Также на карте можно увидеть киоски с сувенирами и продуктами, а также различные скульптурные композиции. Все это делает навигацию по территории зоопарка более удобной и легкой.

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