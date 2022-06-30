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Общество30 июня 2022 13:17

На карты 2ГИС нанесли вольеры животных новосибирского зоопарка

Ориентироваться на территории стало еще проще
Анастасия ХРОМЫХ
Вольеры животных новосибирского зоопарка нанесли на карты 2ГИС.

Вольеры животных новосибирского зоопарка нанесли на карты 2ГИС.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вольеры животных новосибирского зоопарка имени Шило появились на картах 2ГИС. В этом можно удостовериться, зайдя на сайт картографической компании.

Для начала в поисковике нужно ввести название зоопарка. После этого откроется детальный план территории. Если навести курсор на значок клетки, то появится окошко с указанием того или иного животного.

Вот так это выглядит на картах. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk

Вот так это выглядит на картах. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk

Также на карте можно увидеть киоски с сувенирами и продуктами, а также различные скульптурные композиции. Все это делает навигацию по территории зоопарка более удобной и легкой.

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