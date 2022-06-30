В Новосибирске «Инфинити» снесла ограждение и врезалась в столб после ДТП с «Сузуки»

После ДТП одну из машин отбросило на газон, а другая врезалась в столб. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске столкнулись «Сузуки» и «Инфинити»: первое авто после удара отбросило на газон а второе смяло несколько пролетов ограждения и врезалось в фонарный столб. ДТП случилось днем в четверг, 30 июня.

— В 15:10 68-летний водитель автомобиля suzuki sx4 ехал по улице Станиславского и у дома № 6 столкнулся с автомобилем infiniti, за рулем которого был 31-летний водитель, — сообщили в городском ГИБДД.

В ДТП пострадал водитель «Сузуки», его доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работал экипаж ДПС.

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