В Новосибирске директор компании задолжал сотрудникам 4 миллиона по зарплате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «МКС». Он задолжал работникам свыше 4 миллионов рублей по зарплате. Об этом рассказали в СК РФ по НСО.

– Следствие установило, что гендиректор компании с 1 января 2021 года по 13 марта 2022 года не выплачивал 36 сотрудникам зарплату в размере более 4 млн. рублей. При этом у него была возможность рассчитаться с работниками, однако деньги он тратил на свои нужды. Полностью задолженность так и не погашена, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Директор признал вину в преступлении. Даже раскаялся в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Уголовное дело в отношении руководителя по существу рассмотрит Железнодорожный районный суд.

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