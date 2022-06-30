В Новосибирске 18-летний томич украл в ювелирном магазине цепочку за 167 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 18-летний парень ограбил ювелирный салон в Центральном районе города. В конце мая 2022 он наведался в магазин и попросил продавца показать ему золотые украшения. Та достала лоток и продемонстрировала изделия потенциальному покупателю. Парень схватил золотую цепочку и убежал. Ущерб составил 167 тысяч рублей.

– Вора задержали в Томске. Оказалось, что 18-летний томич специально приехал в Новосибирск для ограбления. Ранее он судим не был. Молодой человек в содеянном сознался. Полицейские устанавливают, где находится цепь, – уточнили в ГУ МВД по НСО.

На парня завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Вопрос об избрании ему меры пресечения решается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber