В Новосибирской области большегрузам запретили ездить по разбитой дороге Колывань – Пихтовка

Дорогу закрыли из-за регулярных нарушений водителей лесовозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 30 июня, в Новосибирской области полностью закрыли дорогу Колывань – Пихтовка для грузового транспорта до 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона.

– С 30 июня до 1 августа вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств на автомобильной дороге Н-110 «70 км а/д «К-12» – Пихтовка – Пономаревка» в Колыванском районе, – сообщили в пресс-службе.

Дорогу регионального значения разрушают многотонные лесовозы, которые заготавливают древесину в селе Пихтовка. Они возят лес по этой дороге, несмотря на запрещающие знаки.

Как уточнили в управлении, дорогу часто ремонтируют, но из-за регулярного движения большегрузов она быстро приходит в прежнее состояние.

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