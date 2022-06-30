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Происшествия30 июня 2022 1:50

Новосибирские спасатели нашли в Оби под Димитровским мостом мужчину

Его достали из воды и передали медикам
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирские спасатели нашли в Оби под Дмитровским мостом мужчину.

Новосибирские спасатели нашли в Оби под Дмитровским мостом мужчину.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Железнодорожном районе Новосибирска спасатели достали из Оби мужчину. По словам очевидцев, он упал в реку с Димитровского моста.

– Вместе с водным экипажем полиции из воды подняли на борт катера мужчину 1988 года рождения, – говорится в сообщении службы МАСС.

Новосибирца доставили на берег. Там его передали полицейским и бригаде медиков.

В МАСС напомнили, если вы стали очевидцем происшествия или же сами попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.:

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