Новосибирские спасатели нашли в Оби под Димитровским мостом мужчину

Новосибирские спасатели нашли в Оби под Дмитровским мостом мужчину.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Железнодорожном районе Новосибирска спасатели достали из Оби мужчину. По словам очевидцев, он упал в реку с Димитровского моста.
– Вместе с водным экипажем полиции из воды подняли на борт катера мужчину 1988 года рождения, – говорится в сообщении службы МАСС.
Новосибирца доставили на берег. Там его передали полицейским и бригаде медиков.
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