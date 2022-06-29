В Новосибирске движение на площади Бугадова ограничат до 25 декабря

В Новосибирске с 1 августа по 25 декабря введут временные ограничения движения на площади имени Инженера Будагова.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 1 августа по 25 декабря введут временные ограничения движения на площади имени Инженера Будагова. Проезд будет закрыт по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение будет проходить по противоположной стороне путепровода.
— Связаны ограничения с работами по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения моста через Обь, — сообщили в мэрии города.
Ограничения будут действовать по ночам: с полуночи до 5 часов утра. Оно коснется таких участков дорог как:
— проезд через площадь Инженера Будагова по направлению движения от ул. Большевистской в сторону ул. Фабричной;
— проезд через площадь Инженера Будагова по направлению движения от ул. Фабричной в сторону ул. Большевистской;
— проезд через площадь Инженера Будагова по автодорожному путепроводу.
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