В Новосибирске движение на площади Бугадова ограничат до 25 декабря

В Новосибирске с 1 августа по 25 декабря введут временные ограничения движения на площади имени Инженера Будагова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 1 августа по 25 декабря введут временные ограничения движения на площади имени Инженера Будагова. Проезд будет закрыт по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение будет проходить по противоположной стороне путепровода.

— Связаны ограничения с работами по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения моста через Обь, — сообщили в мэрии города.

Ограничения будут действовать по ночам: с полуночи до 5 часов утра. Оно коснется таких участков дорог как:

— проезд через площадь Инженера Будагова по направлению движения от ул. Большевистской в сторону ул. Фабричной;

— проезд через площадь Инженера Будагова по направлению движения от ул. Фабричной в сторону ул. Большевистской;

— проезд через площадь Инженера Будагова по автодорожному путепроводу.

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