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Происшествия29 июня 2022 14:09

В Новосибирске на Затулинке загорелась дача

На месте работали пожарные
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на Затулинке загорелся дачный дом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Затулинке загорелся дачный дом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Затулинке загорелся дачный дом. ЧП случилось вечером в среду, 29 июня. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик выложили в соцсетях.

— В СНТ «Союз», что на Затулинке, загорелась дачная постройка, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как сообщали очевидцы, на месте работали пожарные, огонь удалось оперативно потушить. В областном МЧС пояснили, что в результате случившегося никто не пострадал.

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