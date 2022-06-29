В Новосибирске на Затулинке загорелась дача

В Новосибирске на Затулинке загорелся дачный дом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Затулинке загорелся дачный дом. ЧП случилось вечером в среду, 29 июня. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик выложили в соцсетях.

— В СНТ «Союз», что на Затулинке, загорелась дачная постройка, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как сообщали очевидцы, на месте работали пожарные, огонь удалось оперативно потушить. В областном МЧС пояснили, что в результате случившегося никто не пострадал.

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