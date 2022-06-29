Схему движения автобусов изменят в новосибирском Академгородке

В Академгородке с 30 июня изменят схему движения автобусов. Фото: официальный сайт города Новосибирска

В Академгородке на остановке «Цветной проезд» перенесут места посадки пассажиров. Об этом сообщили в мэрии.

- Схема организации дорожного движения изменится с четверга, 30 июня, - уточнили в публикации.

Речь идет об автобусах № 8, 38, 52 и 52к.

На сайте опубликовали новую схему. Там как раз указаны зоны посадки и высадки пассажиров. Также на схеме обозначили выезд на площадку межрейсового отстоя.

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