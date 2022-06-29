Сроки отключения горячей воды перенесли в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске отложили финальные сроки отключения горячей воды. Решение приняли в СГК совместно с мэрией. Пройдут отключения на несколько дней позже, чем планировали ранее. Связан перенос с ремонтом после проверки труб.

– Небольшая отсрочка позволит нам более эффективно перераспределить ресурсы на устранение дефектов, – пояснили в СГК.

Коснулись корректировки только сроков начала отключений. На продолжительность они не повлияют. Она по-прежнему составит 7-12 дней.

В СГК пояснили, что в зоне ТЭЦ-2 отключение воды перенесли на 13 дней. Согласно новому графику, гидравлические испытания там начнут 11 июля. Вернуть воду в дома жителей этой зоны планируют 17 июля. Горячую воду отключат на Планировочной, Котовского, также возможны отключения на части улиц в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах. Так, воды не будет на Кубановской, Фабричной, Прибрежной, Колыванской, Серебренниковской и других улицах. В общей сложности срок отключения горячего водоснабжения там не превысит 7 дней.

В зоне Кировской районной котельной № 1 горячую воду отключат на 15 дней позже ранее заявленного срока. Там испытания начнут 20 июля. Завершить их планируют не позднее 31 июля. В зону отключения попадут улицы Комсомольская, Оловозаводская, Кожевникова, Герцена, Чигорина, Обогатительная и другие.

В зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 испытания перенесли на 11 дней. Начнут их 3 августа. Продлятся они до 14 августа. Горячую воду отключат на улицах Есенина, Кошурникова, Журавлева, Лескова, Белинского, Гурьевской, Восход и т.д.

Полный список улиц, на которых отключат горячую доступен по ссылке.

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