Два ДТП произошло в Новосибирске на перекрестке

Из-за двух ДТП встали трамваи. Фото: АСТ-54

В среду, 29 июня, на пересечении улицы Есенина и Гусинобродского шоссе произошли две аварии. Из-за этого движение трамваев парализовало, пишет «АСТ-54».

- Пострадавших нет. Эти ДТП затруднили движение трамваем в оба направления, - сообщили очевидцы.

На фото видно, как более восьми трамваев стоят друг за другом. Проехать они не могли.

- Взыскивать бы с виновника ДТП издержки за такой простой трамваев. Было бы справедливо, - написал один из комментаторов.

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