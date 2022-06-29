На трассе под Новосибирском в ДТП с пьяным водителем погибла 42-летняя женщина. Фото: ГИБДД НСО.
Жуткое ДТП произошло на трассе Р-254 «Северный обход Новосибирска» в Коченевском районе. Там утром 28 июня в кювет вылетела «Мазда». Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
– В результате ДТП водитель 1978 года рождения и пассажирка-женщина 1980 года рождения попали в больницу. Там пострадавшая от полученных травм умерла, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В полиции уже выяснили, что водитель иномарки в момент аварии был пьян. Такой результат показало медицинское освидетельствование.
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