В Новосибирске строители скинули с 15 этажа конструкцию и повредили авто

В Новосибирске рабочие скинули с высоты конструкцию и попали в автомобиль. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске строители попали в неприятную ситуацию. Мужчины скинули с 15 этажа конструкцию и повредили стоящий недалеко от стройки автомобиль.

- Инцидент произошел на улице Дачной. Скинутую с 15 этажа конструкцию подхватил ветер. В результате она приземлилась на автомобиль марки Range Rover, - сообщил подписчик в группе «Инцидент Новосибирск».

Неизвестно, какие повреждения получила иномарка.

В комментариях пользователи Сети задались вопросом – зачем водитель припарковал свой автомобиль рядом со стройкой.

- Сейчас бы Range Rover парковать у забора многоэтажной стройки, а потом нерадивых строителей обвинять. Я ехать-то мимо даже боюсь обычно, не то что останавливаться, - написал один из подписчиков.

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