В Новосибирске детский омбудсмен взяла на контроль мать, которую обвинили в попрошайничестве на пиво

Молодую маму частенько видят возле супермаркетов с коляской. Фото: Ирина Булычева из сообщества "Наша Кировка | Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске детский омбудсмен взяла на контроль с проверкой мать, которую жители микрорайона Матрешкин двор обвиняли в том, что она выпрашивала деньги на алкоголь. Напомним, люди рассказывали КП-Новосибирск, что молодую маму частенько видят возле супермаркетов с коляской. Она выпрашивает у прохожих деньги на сухие смеси и подгузники, а сама покупает пиво.

— Личность матери установлена, на момент посещения семьи правоохранителями угрозы жизни и здоровью ребенка не выявлено, в отношении законного представителя малолетнего рассматривается вопрос о принятии мер административного характера, — пояснили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

Омбудсмен также отправила запросы в мэрию города и полицию.

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