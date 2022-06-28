В Новосибирске прокуратура через суд требует убрать свалку в Сосновом бору

Прокуратура через суд требует убрать свалку в Сосновом бору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининский районный суд обяжет администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку в Сосновом бору. Информация появилась на сайте суда.

- Свалка образовалась между зданием №29 «Д» по улице Окружная и автозаправочной станцией «Газойл» вдоль реки 2-я Ельцовка. Еще одно скопление мусора находится по улице Объединения в сторону Рекордного переулка, справа вдоль реки 2-я Ельцовка, - сообщили в суде.

Прокурор Калининского района обратился в суд с административным исковым заявлением. Иск он объяснил тем, что наличие несанкционированных свалок негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку и нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду.

- В понедельник, 27 июня, Калининский районный суд удовлетворил административный иск прокурора, - добавили в суде.

Пока что решение не вступило в законную силу.

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