Под Новосибирском браконьер выловил стерлядь и краснокнижного осетра на полмиллиона рублей. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирской области транспортные полицейские задержали 39-летнего браконьера. Он незаконно выловил редкие сорта рыбы. Своими действиями мужчина нанёс крупный ущерб природному миру. Подробности рассказали в УТ МВД по СФО.

– Браконьера задержали на акватории реки Обь в Мошковском районе. Подозреваемый пояснил, что при помощи лодки и запрещенного орудия лова – шести самоловных много-крючковых снастей, выловил 19 экземпляров стерляди, а также еще 1 экземпляр краснокнижного осетра сибирского. Транспортные полицейские изъяли рыбу и орудие лова, – говорится в сообщении транспортной полиции.

Такой рыбалкой сибиряк нанёс природной среде полумиллионный ущерб.

На него завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция статьи предусматривают срок лишения свободы до 4-х лет, а также штраф до миллиона рублей. Кроме того, за добычу стерляди на мужчину завели дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по ней – срок до двух лет лишения свободы.

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