Ученый из Новосибирска рассказал, как математика поможет решить проблему с пробками

Новосибирский ученый придумал, как решить проблему с пробками с помощью математики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора Математического центра в Академгородке Тимур Насыбуллов рассказал, как математика поможет избавить город от пробок. Текст ученый опубликовал в группе «ВКонтакте» «Тимур атакует».

- Теоретически это можно сделать. Необходимо составить математическую модель транспортной системы города. Чтобы результат был положительным, нельзя допускать ситуаций, когда количество автомобилей на дороге значительно превышает пропускную способность данной дороги, - написал ученый.

Эксперт добавил, что применять модель транспортной системы в реальной жизни достаточно сложно.

- Дело в том, что есть разные факторы, которые влияют на движение автомобилей. Среди них – погодные условия, неработающие светофоры и так далее, - объяснил он.

По словам сибиряка, математическая модель полностью не решит проблему пробок. Он пояснил, что нельзя забывать о человеческом факторе и определенных случайностях, из-за которых в системе может произойти сбой.

В комментариях пользователи Сети поделились своим мнением об этой проблеме.

- Я считаю, нужно строить систему с обратной связью. Зеленый светофор должен гореть не строго по графику, а с учетом числа машин в каждом направлении, и менять интервалы. Это существенно повысит пропускную способность. А еще хорошо бы сделать побольше развязок вместо перекрестков, - высказался один из новосибирцев.

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