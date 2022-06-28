В гидрометцентре назвали причину урагана в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние несколько дней в Новосибирской области бушует непогода. Шквалистый ветер сносит крыши домов и ломает деревья. В Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили КП-Новосибирск, чем это вызвано.

- Прошедшую неделю Новосибирская область находилась под влиянием обширного циклона, который перемещался по северу территории в Западно-Восточном направлении. И в зоне его фронтов развивалась мощная кучевая облачность, вызывающая ряд конвективных явлений – грозы, град, усиление ветра до опасных значений, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

По ее словам, неустойчивый характер погоды пока сохранится.

- Сегодня мы попали в тыл за холодными фронтами, погода несколько успокоилась. И предстоящая ночь обещает быть спокойной. Завтра днем мы ждем следующий циклон, который переместится с западных районов. Он снова принесет ливни, грозы и шквалистый ветер, - добавила Марина Виноградова.

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