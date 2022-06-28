В Новосибирске 48-летний мужчина искромсал собутыльника ножом во дворе .
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске посиделки двух собутыльников закончились поножовщиной. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
– Следствие установило, что 25 июня на по улице Ядринцевский подъем в Октябрьском районе Новосибирска во дворе пьянствовали двое. Собутыльники поссорились. В ходе конфликта 48-летний мужчина не менее пяти раз ударил знакомого ножом. А после этого скрылся, – уточнили в Следственном комитете.
Пострадавший умер на месте от полученных травм.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили к следователю.
На агрессора завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Его отправили в СИЗО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер