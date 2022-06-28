Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2022 4:12

В Новосибирске 48-летний мужчина искромсал собутыльника ножом во дворе

Его отправили в СИЗО
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 48-летний мужчина искромсал собутыльника ножом во дворе .

В Новосибирске 48-летний мужчина искромсал собутыльника ножом во дворе .

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске посиделки двух собутыльников закончились поножовщиной. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что 25 июня на по улице Ядринцевский подъем в Октябрьском районе Новосибирска во дворе пьянствовали двое. Собутыльники поссорились. В ходе конфликта 48-летний мужчина не менее пяти раз ударил знакомого ножом. А после этого скрылся, – уточнили в Следственном комитете.

Пострадавший умер на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили к следователю.

На агрессора завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Его отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber