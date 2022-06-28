В Новосибирске 48-летний мужчина искромсал собутыльника ножом во дворе . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске посиделки двух собутыльников закончились поножовщиной. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что 25 июня на по улице Ядринцевский подъем в Октябрьском районе Новосибирска во дворе пьянствовали двое. Собутыльники поссорились. В ходе конфликта 48-летний мужчина не менее пяти раз ударил знакомого ножом. А после этого скрылся, – уточнили в Следственном комитете.

Пострадавший умер на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили к следователю.

На агрессора завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Его отправили в СИЗО.

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