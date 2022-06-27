Новосибирец пытался продать машину своего отчима, арестованную за долги

Новосибирец пытался продать «Ладу Гранта», арестованную за долги. Фото: УФССП по НСО

Новосибирец пытался продать «Ладу Гранта», арестованную за долги. Приставы нашли машину на сайте по продаже автомобилей. Известно, что машина ранее принадлежала мужчине, купившему ее в кредит. Однако в какой-то момент он перестал возвращать долг. Через некоторое время выяснилось, что сибиряк скончался. Банк подал в суд, поскольку страховка сибиряка заем не покрыла.

Приставы стали искать машину, которая теперь по документам должна принадлежать банку, и вскоре обнаружили ее на сайте по продаже авто.

— Приставы с представителем банка под видом покупателей назначили встречу продавцу машины и наложили на автомобиль арест. Выяснилось, что продавец оказался пасынком умершего. По его словам, они с матерью не знали, что делать с машиной и решили ее продать, — пояснили в областном УФССП.

Когда приставы объяснили мужчине, что можно сделать с машиной, он договорился с банком, что выплатит остаток кредита за отчима и оставит авто себе. Арест с «Лады» сняли.

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