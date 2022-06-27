Орнитолог из Новосибирска показал фото редких птиц вертишеек

Новосибирский орнитолог обнаружил редких птиц вертишеек. Фото: Алексей ЯНОВСКИЙ

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский сообщил, что обнаружил птенцов достаточно редкой птицы вертишейки. О встрече с пернатыми ученый рассказал в разговоре с КП-Новосибирск.

- В самом начале мая у меня на участке начал устраивать концерты самец вертишейки. Его вокальные данные так себе. Ведь этот вид пернатых из систематической группы дятлов, но никак не из певчих птиц. Весь май он изводил меня и соседей своими пронзительными криками. Так он подзывал самку, чтобы вместе с ней вывести потомство в одном из моих скворечников. В июне эти надоедливые концерты прекратились, - поделился с КП-Новосибирск Алексей. – А 20 июня я обнаружил птенцов вертишеек в нескольких метрах от калитки. И даже от меня, опытного орнитолога, им удалось скрывать свое гнездо.

По словам орнитолога, вход в скворечник «смотрел» в сторону высокого куста калины. Увидеть его с дороги было невозможно.

- В какой-то момент я обломал разросшиеся ветки. Тогда я начал замечать, как взрослые вертишейки приносят муравьев своим птенцам. 23 июня малыши стали высовываться из скворечника, а 24 вылетели из гнезда, - рассказал Алексей Яновский.

Вертишейки считаются редкими из-за того, что, во-первых, их численность снизилась, а, во-вторых, они ведут скрытный образ жизни.

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