Андрей Травников поручил провести модернизацию опорной сети автодорог в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

Губернатор НСО дал поручения Минтранспорта после окончания в регионе IX Международного Сибирского транспортного форума. Их глава области озвучил на оперативном совещании в правительстве 27 июня.

По словам Андрея Травникова, к нормативному состоянию нужно привести 85% дорог области. Этот перечень включает все основные трассы, объединяющие районные центры с прилегающими территориями.

– Задача ближайших недель − разработать план работ по приведению к нормативу не менее 85% дорог, определить источники и объём финансирования, основные проектные решения, – сказал губернатор.

Глава региона высоко оценил то, как был организован и то, как прошёл IX Международный Сибирский транспортный форум. Андрей Травников уверен, что провели его масштабно и своевременно. Повестка мероприятия, по мнению главы Новосибирской области, была деловой, а дискуссии предметными, а порой даже острыми, что также немало важно. Все участники форума, подчеркнул Андрей Транвиков, искали новые решения, подходы, стратегии транспортного комплекса и в Сибири, и по всей стране.

– На этом фоне еще раз очень наглядно, явно стало видно значимость транспортного узла, всей транспортной сети Новосибирской области на транспортной карте России, – сказал Андрей Травников.

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