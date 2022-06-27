Сибиряк, зарезавший знакомого во время застолья, предстанет перед судом. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области будут судить 64-летнего мужчину, зарезавшего знакомого. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает СК РФ по НСО.

– Следствие установило, что произошло ЧП в ночь на 16 февраля 2022 года. Тогда на улице Солнечной в селе Новокаменка обвиняемый и 66-летний потерпевший распивали алкоголь. Собутыльники повздорили. В ходе ссоры фигурант схватил нож и не менее 4-х раз ударил жертву в грудь и левую кисть. От полученных травм мужчина умер на месте, – уточнили в Следственном комитете.

После расправы агрессор сам вызвал полицию.

На время следствия он был под домашним арестом. Вину в преступлении полностью признал, написал явку с повинной и раскаялся в том, что сделал.

Дело сибиряка по существу рассмотрит Новосибирский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber