В Новосибирске пенсионерку поймали на краже: она так разнервничалась, что пришлось вызвать скорую

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Чаще всего в поле зрения «гвардейцев» в эти дни попадали пожилые и очень пожилые люди. В силу преклонного возраста в полицию их не передавали. За воровство из магазинов также были задержаны несовершеннолетние новосибирцы и одна молодая женщина с грудным ребенком.

24 июня в 11.50 за кражу бутылки пепси-колы стоимостью 75 рублей был задержан 70-летний пенсионер. После того, как он заплатил за напиток, его отпустили.

В этот же день в 16.40 «гвардейцами» за кражу коробки конфет стоимостью 169 рублей был задержан 12-летний мальчишка. Он тоже был отпущен после того, как рассчитался за украденное.

24 июня в 18.24 в супермаркете за кражу продуктов питания на сумму около 2000 рублей охранником была задержана 75-летняя женщина. Ей позволили оплатить украденные товары, после чего отпустили.

В этот же день в 18.46 за хищение двух шоколадок стоимостью 200 рублей был задержан 10-летний ребенок. Шоколад вернули в магазин, а мальчишку отпустили.

25 июня в 11.18 за кражу из магазина пачки масла стоимостью 145 рублей была задержана 94-летняя бабушка. Пожилого человека пожалели и отпустили.

25 июня в 13.05 другая пожилая женщина украла два куска мыла и две пачки масла, причинив ущерб примерно в 500 рублей. Пойманная на краже пенсионерка так разнервничалась, что пришлось вызывать скорую помощь, которая ее и увезла.

25 июня в 14.26 за хищение сэндвича и бутылки кока-колы охранником ГВАРДИИ были задержаны два 11-летних школьника. За украденные товары рассчитались вызванные на место происшествия родители.

26 июня в 12.23 в магазине на улице Урманова женщина с грудным ребенком на руках спрятала в коляску и не оплатила на выходе три флакона детского масла общей стоимостью более 500 рублей. Она была отпущена без вызова полиции после того, как оплатила украденное.