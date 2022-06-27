В Новосибирске чуть не утонула пьяная женщина в платье в горошек. Фото: "МАСС".

В Новосибирске женщина чуть не утонула в Обском водохранилище. Это произошло в субботу, 25 июня.

– Матросы-спасатели МАСС увидели, как на воде начала тонуть женщина, на вид около 60 лет. Спасатели подняли женщину из воды и доставили её на берег. Оказалось, женщина находилась в алкогольном опьянении, вела она себя неадекватно, – рассказали в службе спасения МАСС.

С сибирячкой провели профилактическую беседу. Она же, узнав, что по её душу вызвали полицию, спешно ушла с пляжа.

В МАСС напомнили, что купание в пьяном виде категорически запрещено.

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