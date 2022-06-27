Под Новосибирском автобус с пассажирами вылетел в кювет. Фото: стоп-кадр.

Под Новосибирском автобус с пассажирами съехал в кювет. Инцидент произошёл на 6 километре трассы Верх-Тула - с. Ленинское – ОбьГэс 26 июня.

– В автобусе находились 7 пассажиров. В результате аварии пострадал мальчик 2008 года рождения. С травмой ноги его увезли в больницу, – рассказали в ГИБДД по НСО.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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