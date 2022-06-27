Новосибирцев шокировала глобальная вырубка леса в Ордынском районе

Новосибирцы забили тревогу после вырубки леса. Фото: АСТ-54.

В Ордынском районе начали вырубать деревья в лесной зоне с многообразием животного мира. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

– В этом году там началась глобальная вырубка леса. Раньше едешь, и дорога к местам стоянки на берегу была вся в соснах, а теперь там ужас, что делается, – анонимно рассказала подписчица сообщества.

В зоне вырубки, в лесу между деревнями Кирза и Спирино живут лисы, косули, лоси, бурундуки и многие другие животные, которые теперь остались без дома.

В комментариях местные жители уточнили, что рядом находится деревообрабатывающая фабрика, которая получает квоту и вырубает деревья на мелких участках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber