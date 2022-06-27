В Новосибирске провалился асфальт из-за порыва трубы с кипятком

В Новосибирске провалился асфальт из-за прорыва трубы с кипятком. Фото: "АСТ-54".

В ночь на понедельник, 27 июня, на улице Национальной в Новосибирске прорвало трубу с кипятком. Об этом местные жители рассказали в соцсети.

– ЧП случилось в 2 часа ночи перед домом №27. Из-за прорыва на этом участке провалился асфальт, – написали в паблике «АСТ-54».

По словам местных, кипятком ошпарило животных, а также залило огороды. Кроме того, горячей водой затопило некоторые дома.

В СГК сообщили, что уточняют информацию о случившемся.

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