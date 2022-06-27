В Новосибирске на концерте в День города выступила группа Reflex

Группа Reflex выступила на сцене Михайловской набережной в Новосибирске. Фото: стоп-кадр трансляции ОТС.

В Новосибирске на День города выступила музыкальная группа Reflex. Горожане услышали знаменитые песни «Сойти с ума», «Нон-стоп» и «Падали звезды» со сцены на Михайловской набережной.

– Новосибирск – мой родной город. Здесь я родилась и выросла, – сказала со сцены солистка группы Ирина Нельсон, поздравив горожан с праздником.

Певица родилась в городе Барабинске под Новосибирском. После окончания музыкальной школы она приехала в столицу Сибири, чтобы сделать карьеру.

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