В Новосибирске на концерте в День города выступила группа Reflex

Группа Reflex выступила на сцене Михайловской набережной в Новосибирске. Фото: стоп-кадр трансляции ОТС.
В Новосибирске на День города выступила музыкальная группа Reflex. Горожане услышали знаменитые песни «Сойти с ума», «Нон-стоп» и «Падали звезды» со сцены на Михайловской набережной.
– Новосибирск – мой родной город. Здесь я родилась и выросла, – сказала со сцены солистка группы Ирина Нельсон, поздравив горожан с праздником.
Певица родилась в городе Барабинске под Новосибирском. После окончания музыкальной школы она приехала в столицу Сибири, чтобы сделать карьеру.
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