Новосибирский долгожитель в 98 лет нашел отца, погибшего в Великую Отечественную войну

Поисковики опознали расстрелянного командира по Ордену Красного знамени. Фото: vk.com/iskragmr

В Новосибирске 98-летний долгожитель узнал о судьбе отца, без вести пропавшего в Великую Отечественную войну. В поисковом отряде «Искра» рассказали о раскопках и поиске родственников красноармейца.

Волонтеры нашли родственников погибшего подполковника в Новосибирске — у него остался 98-летний сын. На днях ему сообщили, как погиб отец.

Родственников нашли с помощью госархива. Фото: vk.com/iskragmr

История началась несколько лет назад во время раскопок в городе Гатчина под Санкт-Петербургом. Волонтеры отряда «Искра» начали исследовать расстрельные ямы с останками пленных во время оккупации города немецкими войсками. В одной из ям обнаружили останки более 10 человек, опознать удалось только двоих. У первого сохранился смертный медальон, второй лежал с наградами: медаль 20-лет службы в Рабоче-крестьянской Красной армии и Орден Боевого Красного знамени на груди.

— С помощью номера на Ордене мы сделали запрос в государственный архив и в течение нескольких дней узнали, что останки принадлежат 44-летнему Лепешко Владимиру Филипповичу. С 1942 года он служил командиром 1236 стрелкового полка в звании подполковника, в феврале полк попал в окружение в районе Спасской Полисти при попытке поддержать наступление на Чудово. Его доставили в управление Гестапо в Гатчине. Отказавшись сотрудничать с фашистской Германией, Владимир Филиппович был расстрелян, — сообщил КП-Новосибирск командир отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Правнучка погибшего солдата Елена Клементьева поблагодарила отряд за работу.

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