«Поругалась с голубями»: новосибирцы ищут сбежавшую галку с одной лапой

До лечения галка выглядела так. Фото: предоставлено Центром реабилитации диких животных Новосибирска

В Новосибирске галка сбежала с балкона зоозащитницы после конфликта с голубями. Побег случился днем 25 июня в поселке Краснообск.

— С балкона улетела галка, поругавшись с местными голубями. Летает хорошо, уверенно.У птицы только одна лапа, проходила лечение пододерматита, может сидеть только на горизонтальной поверхности, — сообщили в центре реабилитации диких животных Новосибирска.

Волонтеры предупреждают: галка не ручная и поймать ее можно в коробку. Они просят очевидцев сообщить об одноногой птице на номер: 8-913-375-21-11.

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