Водитель сбил двух дачников на мопеде под Новосибирском

Мужчина с женщиной попали в больницу Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирской области дачники на мопеде попали в больницу, столкнувшись на выезде из садового некоммерческого товарищества. ДТП случилось днем 26 июня на 3-м километре автодороги К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск».

— 40-летний водитель на автомобиле Hyundai Santa Fe не уступил дорогу мопеду Racer на перекрестке. В результате произошло столкновение, водитель и пассажир мопеда доставлены в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП уточняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции уточнили: пострадал 39-летний водитель и 37-летняя пассажирка мопеда. Все участники ДТП были трезвы.

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