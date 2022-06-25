Новосибирские выпускники, попрощавшиеся с детством, встретили рассвет на набережной.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Выпускные отгремели в Новосибирске. Яркой точкой праздников для ребят стал рассвет на набережной. Именно туда бывшие школьники отправились после торжественных мероприятий и шумных вечеринок.
– Ребята после праздника в ресторане пешком шли на набережную. На сам рассвет некоторые не успели, но прогулка по утреннему городу была приятной. На набережной было несколько компаний выпускников, все были счастливые, – рассказали КП-Новосибирск читатели.
Атмосфера на набережной царила легкая и веселая. У ребят, вступивших во взрослую жизнь, было отличное настроение. Фото: Елена СОЛОМИНА.
Атмосфера на набережной царила легкая и веселая. У ребят, вступивших во взрослую жизнь, было отличное настроение. Экзамены и прощание со школой позади. Теперь молодые новосибирцы готовы к новому этапу жизни – поступлению в вузы и другие учебные заведения.
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