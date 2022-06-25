В Новосибирске троллейбус смял BMW на пешеходном переходе. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 25 июня, в Новосибирске произошла авария с участием троллейбуса и «БМВ». Об этом сообщили в соцсети.
– Троллейбус врезался в седан BMW 545i у дома № 270 на улице Кирова в зоне пешеходного перехода, – уточнили очевидцы в паблике «АСТ-54».
На видео к посту видно, что троллейбус смял бампер «БМВ». Общественный транспорт, судя по кадрам, отделался незначительным ущербом.
Информация об обстоятельствах аварии уточняется.
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