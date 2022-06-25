Новосибирск обошёл Париж в рейтинге безопасных для жизни городов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск сочли более безопасным городом для жизни, чем Париж. Данные об этом предоставил информационный агрегатор Numbeo

По безопасности столица Сибири заняла 148 место в рейтинге. А Париж оказался на 195 месте. А, например, Рио-де-Жанейро попал на 243 строчку рейтинга. Первые места по уровню безопасности заняли Абу-Даби и Шарджа в Арабских Эмиратах и Доха, столица арабского государства Катар.

Что касается качества жизни, то Новосибирск расположился на 231 строчке рейтинга. Опередил он Шанхай, Тегеран, Бангкок и другие.

По стоимости жизни Новосибирск занял 129-е место. По уровню загрязнения воздуха город расположился на 43 позиции, его опередили Бейрут, Дакка, Катманду. По интенсивности дорожного движения город занял 71-е место. По благоприятности климата Новосибирск оказался на 246-й позиции.

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